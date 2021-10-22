"Интервью": Анастасия Ракова
В Москве пациенты смогут оценить качество оказания помощи в онкологических центрах. Рейтинги будут публичными с 1 января, рассказала в интервью телеканалу Москва 24 заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в целях повышения качества обслуживания и доступности медицинской помощи в столице будут проводить регулярный мониторинг работы онкоцентров. Об этом мэр заявил в ходе открытия Центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 после капремонта.
По словам Раковой, задача онкологической службы и столичных властей – не просто построить инфраструктуру, но и развивать онкологическую службу, чтобы она представляла собой прежде всего пациентоориентированную систему.
"Поэтому фокус нашего внимания, фокус внимания главных врачей больниц переходит от количественных показателей – количество приемов, госпитализаций, исследований – на такие показатели, как результаты лечения, как чувствует себя человек после лечения, какое у него качество жизни, как долго он живет без прогрессии. Москвичи имеют право выбирать, в какой больнице лечиться, в какой больнице наблюдаться, и они должны быть информированы, чтобы сделать осознанный выбор", – рассказала заммэра.
По этой причине в Москве появится система публичных рейтингов, где наряду с количественными показателями – результатами работы каждого учреждения – будут еще обязательно учитываться оценки пациентов каждого медицинского учреждения. Рейтинг станет публичным с 1 января.
"Туда будут входить как показатели доступности приема врачей и всех необходимых исследований, так и показатели эффективности, результативности оказания медицинской помощи, в том числе качество жизни пациента после проведенного лечения, период без рецидивов, физическое и моральное состояние в целом, что тоже в современных условиях очень важно. Это называется "система пациентоориентированного здравоохранения". И первое направление в Москве, где мы начинаем наблюдать эти показатели, – это онкология", – пояснила заммэра.
Отвечая на вопрос, будет ли зависеть финансирование учреждений от рейтингов, Ракова отметила, что первый шаг – это выстроить эти рейтинги.
"Весь следующий год мы будем отрабатывать стандарт финансирования. И если сможем "нащупать" прямую причинно-следственную связь, то обязательно постараемся завязывать финансирование, хотя бы частично, на эти объективные результаты", – заключила заммэра.
Ранее сообщалось, что в сентябре первых пациентов начал принимать новый Центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице. Он рассчитан примерно на 160 тысяч консультаций в год. Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями могут получать в одном месте все виды диагностики и лечения – начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением.
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