Педиатр рассказала, насколько детям необходима вакцина от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с Москвой 24 рассказала, насколько детям необходима вакцина от коронавируса.

Ранее в Центре имени Николая Гамалеи сообщили, что планируют завершить в 2021 году испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа для детей. Речь идет о возрасте от 3 до 4 лет.

"Дети, мы с вами знаем, они тяжело не болеют и такими прям активными распространителями коронавирусной инфекции не являются. Поэтому необходимости в массовой вакцинации всех поголовно детей от COVID-19 нет", – выразила мнение Добрецова.

При этом она отметила, что все же есть определенная категория среди несовершеннолетних, которым вакцина действительно нужна.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук, педиатр Нас, педиатров, волнуют дети из группы риска – с хроническими заболеваниями сердца, почек, у которых есть онкологические заболевания, тот же сахарный диабет, ожирение, врожденные пороки развития органов. Таких детей очень много, и вакцинировать их необходимо в первую очередь.

Однако даже об этом, по словам педиатра, говорить преждевременно.

"Исследования, которые ведутся на взрослых, они еще все фазы не прошли. Завершены они будут к концу мая. Нужно будет получить эти результаты сначала по взрослым, оценить все побочные эффекты, а только после этого говорить о какой-то вакцинации у детей", – заключила специалист.

Ранее в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Препарат "Спутник Лайт" представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.