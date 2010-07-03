В Москве снизилась смертность от туберкулеза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Смертность от туберкулеза в Москве снизилась на 38,4% по сравнению с 2012 годом. Об этом рассказала замглавы столичного департамента здравоохранения Елена Богородская.

Она подчеркнула, что смертность от туберкулеза в Москве в 2018 году составила 1,9 на 100 тысяч населения, что в 3 раза ниже, чем по стране. В настоящий момент в столице наблюдается благоприятная обстановка с туберкулезом.

Также зафиксировано снижение распространенности заболевания. Этот показатель в минувшем году составил 22,9 на 100 тысяч населения, что на 55,6% ниже, чем в 2012 году.

По словам Богородской, данного результата удалось добиться благодаря профилактическим мерам. Так, до 14 апреля в столице более чем в ста медицинских организациях проходит бесплатная акция по выявлению туберкулеза и болезней легких. Кроме того, горожане могут посетить лекции, посвященные профилактике данного заболевания.

Замглавы депздрава добавила, что столичные фтизиатры обладают огромными возможностями для лечения туберкулеза. Она отметила, что московские врачи смогли бы избавить от заболевания Виссариона Белинского, Франца Кафку и Вивьен Ли, если бы они жили в наше время, уточнят Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что москвичи смогут бесплатно проверить здоровье почек. Акция приурочена к Всемирному дню почки, который отмечается во второй четверг марта. Жители столицы смогут пройти диагностику и ультразвуковые исследования, а также получить консультации нефрологов.

