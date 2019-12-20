Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ № 1 перейдут в новое отделение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коллектив гинекологического отделения филиала № 2 ГКОБ № 1 посетил многопрофильную больницу ГКБ № 24, где создадут отделение гинекологии, в котором сотрудникам предложили работу, сообщает пресс-служба Депздрава.

Там прошла встреча с главным врачом Григорием Родоманом, на которой присутствовал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Он подчеркнул, что до конца этого года их планируют принять на работу в созданном отделении.

В пресс-службе добавили, что пришедшие осмотрели операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, палаты для пациентов в отделении.

Учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер ранее сообщила, что в здании гинекологического отделения, которое находится на 1-м Щипковском переулке, расположится центр паллиативной помощи. Федермессер уточнила, что для качественной гинекологической помощи корпуса не подходят.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы № 1. В ведомстве уточнили, что ремонт проведут только в корпусах гинекологического отделения.

Как рассказал Алексей Хрипун, пациенты городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1 департамента здравоохранения Москвы могут получить помощь в новом корпусе на Загородном шоссе.

