Депздрав опроверг сообщения СМИ о запрете на проведение операций в филиале ГКОБ № 1

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Департамент здравоохранения опроверг информацию о запрете на проведение операции главным врачом филиала ГКОБ № 1.

В пресс-службе департамента отметили, что отделение ведет прием пациентов в плановом порядке, никаких запретов на операции в гинекологическом отделении больницы нет. В связи с этим в Депздраве подчеркнули, что 18 декабря там провели пять операций.

Кроме того, при необходимости операции переносят из отделения в 1-м Щипковском переулке в основной корпус больницы на Загородном шоссе из-за отсутствия полноценного отделения реанимации.

Корпуса городской клинической онкологической больницы №1 закроют на реконструкцию

Ранее в Депздраве рассказали, что в 2020 году филиал ГКОБ № 1 закроют на ремонт.

Первый корпус больницы построен 40 лет назад и требует обновления. Сейчас помощь оказывают лишь на двух этажах здания, поскольку остальные не пригодны для лечения. Второй двухэтажный корпус возвели 110 лет назад.

"В связи с тем, что корпуса закрываются на ремонт, трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по соглашению сторон. Всего в них работают 62 человека медицинского персонала", – объяснили в пресс-службе департамента.