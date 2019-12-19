Коллективу отделения ГКОБ № 1 предложено продолжить работу во вновь создаваемых отделениях

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Всем сотрудникам филиала 2 ГКОБ №1, который находится на 1-м Щипковском переулке, предложили несколько вариантов трудоустройства, сообщает пресс-служба Депздрава.



"А именно, сохранение рабочего места в ГКОБ № 1 с переходом в новое отделение больницы. Также, по результатам встречи, проведенной накануне, было принято решение об открытии нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ № 24, куда было предложено перейти всему коллективу отделения гинекологии № 2", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Хрипуна.

Учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер ранее сообщила, что в здании гинекологического отделения расположится центр паллиативной помощи. Федермессер уточнила, что для качественной гинекологической помощи корпуса не подходят, и призвала журналистов не спешить с выводами и "не лепить громкие заголовки".

Ранее департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы № 1. В ведомстве уточнили, что ремонт проведут только в корпусах гинекологического отделения.

Как рассказал Алексей Хрипун, пациенты городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1 департамента здравоохранения Москвы могут получить помощь в новом корпусе на Загородном шоссе.

