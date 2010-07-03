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Наука

16:54

Ученые установили связь плохой погоды с усилением хронических болей

медицина наука

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Низкое атмосферное давление, высокая влажность воздуха и сильный ветер усиливают хронические боли. К такому выводу пришли британские ученые из Манчестерского университета, сообщает "Газета.ру".

По словам исследователей, многие люди связывают хронические боли с погодой, однако установить убедительную связь оказалось чрезвычайно тяжело. Тогда специалисты создали специальное мобильное приложение. С его помощью британцы могли сообщить, когда у них усиливались боли, а также отправить координаты своего местоположения.

За год ученые получили около пяти миллионов сигналов, которые сравнивались с информацией о погоде. Оказалось, что самые сильные боли у пользователей приложения фиксировались в дни с повышенной влажностью, низким давлением и сильным ветром.

Ранее объединенная группа исследователей из Имперского колледжа Лондона и детской больницы Грейт Ормонд Стрит выяснила, что некоторые бульоны способны защитить человека от малярии. Традиционные мясные и овощные бульоны способны прервать жизненный цикл паразита, ответственного за развитие малярии в теле человека.

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