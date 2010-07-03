Употребление бульона способно защитить от малярии

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Объединенная группа ученых из Имперского колледжа Лондона и детской больницы Грейт Ормонд Стрит выяснила, что некоторые бульоны способны защитить человека от малярии. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

Специалисты провели исследования 56 бульонов домашнего приготовления, которые показали, что традиционные мясные и овощные бульоны способны прервать жизненный цикл паразита, ответственного за развитие малярии в теле человека.

Эксперимент показал, что пять бульонов остановили развитие паразита Plasmodium falciparum на 50 процентов, а еще четыре – более чем на 50 процентов. Группа ученых планируют продолжить эксперимент, чтобы конкретизировать вещество, защищающее от заболевания.

Ранее американские ученые, представляющие Университет Кентукки, выяснили, что нелюбовь отдельных людей к брокколи имеет научное обоснование. Специалисты узнали, что корень проблемы кроется в генетике человека.

