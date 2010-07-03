Ученые нашли эффективный способ побороть депрессию

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Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, с помощью каких действий можно облегчить симптомы депрессии. Об этом сообщило издание MedicalXpress.

В качестве факторов, снижающих тревожность и чувство отчаяния, исследователи назвали регулярные занятия йогой и дыхательные упражнения. Чтобы доказать свою теорию, специалисты в течение трех месяцев наблюдали за состояние 30 человек, страдавших от клинической депрессии.

По условиям эксперимента, испытуемых разделили на две группы: в одной люди активно упражнялись (123 часа в целом), в другой вели более пассивный образ жизни (87 часов). Ученые зафиксировали, что участники теста стали лучше спать и ощущали приступы тревоги реже и в менее интенсивном объеме.

Один из соавторов исследования, нейробиолог Марис Сильвери заявил, что исследование поможет повысить популярность йоги и предложит эффективный инструмент для людей, страдающих от проявлений депрессии.

Старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили считает, что распознать отличия клинической депрессии от сезонной можно лишь при правильном анализе симптомов.

