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Столичный аэропорт Домодедово начал выдавать паспорт вакцинации от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Это международное свидетельство о вакцинации и профилактике", – говорится в сообщении.

Паспорт вакцинации на русском и английском языках можно получить в медико-санитарной части аэропорта, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что для получения документа нужно обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале госуслуг РФ, а также российский и заграничный паспорта.

Также в аэропорту работает пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9:00 до 16:00 в зоне прилета российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала, напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за рубеж. Все дело в том, что в документе на английском языке указываются данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявляла, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.