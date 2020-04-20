Корпус для больных коронавирусом открылся в Центре здоровья детей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Корпус для размещения детей с подтвержденным коронавирусом открылся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава центра Андрей Фисенко, корпус рассчитан на 330 коек. Из них 30 – реанимационные.

"Сегодня с 18:00 мы ждем первых пациентов. Все отделения готовы", – заявил специалист.

Также руководитель медицинского учреждения рассказал, что сотрудники прошли необходимое обучение и у них в наличии все необходимые средства индивидуальной защиты. Чтобы не допустить заражения среди врачей, они будут раз в три дня сдавать тест на коронавирус.

Ранее в понедельник, 20 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе Городской клинической больницы № 24 на улице Писцовой. Градоначальник заявил, что персонал медучреждения обучен и оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

