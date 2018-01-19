Более трех тысяч видеокамер установили в столичных поликлиниках

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3776 видеокамер установили в столичных поликлиниках, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Речь идет о взрослых, детских, стоматологических поликлиниках, женских консультациях и диспансерах. Камеры появились в местах массового пребывания пациентов: на ресепшне, в вестибюле у информационных стоек и инфоматов, в холлах, на медицинских постах. В кабинетах врачей камеры видеонаблюдения не устанавливаются.

Цель нововведения – повышение качества медобслуживания и комфортности пребывания пациентов в поликлинике. Это в том числе дает возможность визуально оценивать длительность ожидания в очереди и принимать меры по ее снижению.