Москвичи в три раза меньше болели в праздники благодаря вакцинации

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В праздники, с 30 декабря по 8 января, в московские поликлиники обратились свыше 150 тысяч пациентов, из них 40 тысяч – дети. Еще 78 тысяч человек вызвали врачей на дом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, количество больных оказалось меньше показателей прошлых лет. В 2017 году за этот же период в поликлиники обратились более 450 тысяч человек. Врачи объясняют такую разницу отсутствием вспышки сезонного заболевания ОРВИ этой зимой, а также масштабной кампанией по вакцинации против гриппа, которая завершилась в декабре.

По состоянию на 1 декабря прививки в столице сделали 6,755 миллиона человек, среди которых 1,182 миллиона детей. В мобильных пунктах у станций метро привились 157,4 тысячи москвичей, в центрах госуслуг "Мои документы" – 80 тысяч человек. Таким образом, вакцинацию прошли 55,1 процента населения города.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, на выездах ежедневно работали более 500 медиков, а на улицах во время новогодних мероприятий круглосуточно дежурили бригады скорой помощи, более 260 врачей и медсестер.

"Традиционно в период длительных праздников на медработников ложится особая ответственность. Поэтому мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить доступность медпомощи для горожан не только в экстренных случаях, но и в плановом режиме", – подчеркнул он.