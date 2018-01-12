Москвичи в три раза меньше болели в праздники благодаря вакцинации

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В праздники, с 30 декабря по 8 января, в московские поликлиники обратились свыше 150 тысяч пациентов, из них 40 тысяч – дети. Еще 78 тысяч человек вызвали врачей на дом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Таким образом, количество больных оказалось меньше показателей прошлых лет. В 2017 году за этот же период в поликлиники обратились более 450 тысяч человек. Врачи объясняют такую разницу отсутствием вспышки сезонного заболевания ОРВИ этой зимой, а также масштабной кампанией по вакцинации против гриппа, которая завершилась в декабре.
По состоянию на 1 декабря прививки в столице сделали 6,755 миллиона человек, среди которых 1,182 миллиона детей. В мобильных пунктах у станций метро привились 157,4 тысячи москвичей, в центрах госуслуг "Мои документы" – 80 тысяч человек. Таким образом, вакцинацию прошли 55,1 процента населения города.
По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, на выездах ежедневно работали более 500 медиков, а на улицах во время новогодних мероприятий круглосуточно дежурили бригады скорой помощи, более 260 врачей и медсестер.
"Традиционно в период длительных праздников на медработников ложится особая ответственность. Поэтому мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить доступность медпомощи для горожан не только в экстренных случаях, но и в плановом режиме", – подчеркнул он.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: