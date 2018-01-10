Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах и поликлиниках

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В столичных поликлиниках пройдут дни открытых дверей с 11 по 31 января. Посетители получат консультации специалистов и узнают о новейших технологиях в медицинских учреждениях. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Беременные женщины пройдут обследование на новейшем оборудовании и смогут посмотреть боксы для родов и палаты в отделениях. О работе роддома расскажут в филиале городской клинической больницы имени В.П. Демихова, родильном доме при городской клинической больнице № 29 имени Н.Э. Баумана и других клиниках.

Беременным прочитают лекции про грудное вскармливание и уход за новорожденными. В больнице имени Вересаева 11 января в 14:00 специалисты расскажут про особенности развития грудных детей. Также в четверг в больнице имени Кончаловского акушер-гинеколог прочитает лекцию "Гигиенические правила во время беременности".

15 января в больнице Вересаева пройдут занятия по психопрофилактической подготовке к родам. Посетителям расскажут, что происходит в организме беременной женщины и как развивается плод.

12 января в городской больнице №45 прочитают лекцию о диагностике и лечении бронхиальной астмы. Посетителей проконсультирует врач-пульмонолог высшей категории.

С 15 по 25 января пенсионеры (в том числе из других регионов) смогут попасть на прием специалистов консультативно-диагностического центра больницы имени Спасокукоцкого. Они получат консультацию уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога и гинеколога.

17 января семейный психолог Ольга Щедринская проведет семинар в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. 23 января врачи-офтальмологи больницы № 17 в Солнцеве проконсультируют всех желающих по вопросам катаракты и глаукомы.

В больнице Филатова 24 января пройдет очередное занятие для пациентов с рассеянным склерозом.