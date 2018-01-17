Столичным больницам вручили гранты на 115 млн рублей за раннюю диагностику рака

17 января, 21:13
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
19 столичных больниц и поликлиник получили гранты на общую сумму 115 миллионов рублей за раннюю диагностику рака. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
По словам градоначальника, деньги пойдут на поощрение медиков. "Именно от их внимания зависит профилактика болезни и успешное лечение. Это спасет не одну жизнь", – говорится в сообщении.
В июне прошлого года мы учредили гранты за раннюю диагностику рака. 19 больниц и поликлиник уже получили 115 млн рублей. Деньги идут на поощрение медиков. Именно от их внимания зависит профилактика болезни и успешное лечение. Это спасет не одну жизнь.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 января 2018 г.
Мэр Москвы распорядился учредить гранты поликлиникам за выявление рака на начальной стадии болезни. Все случаи выявления должны быть учтены в городской автоматизированной системе "Московский городской канцер-регистр".
Получателей и общие размеры грантов два раза в год определяет комиссия департамента здравоохранения Москвы.
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