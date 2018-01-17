Более 6,3 млн москвичей получили электронную медицинскую карту

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Более 6,3 миллиона электронных медицинских карт, доступных всем врачам, завели в столичной Единой медицинской информационно-аналитической системе. Общее число пациентов, зарегистрированных в ней, составило более 9,7 миллиона человек.
У большинства из них есть электронная медицинская карта, поэтому необходимости просматривать бумажные нет. Вся необходимая информация есть в электронном виде, что экономит время пациента и врача, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Такие карты всегда доступны, их нельзя потерять, а данные защищают несколько систем безопасности, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Врачи видят данные, необходимые для постановки диагноза и последующего лечения, в режиме реального времени. Электронная карта доступна при визите в поликлинику и во время вызова скорой помощи.
Электронные медкарты начали вводить с 2015 года, к июлю 2017-го в Москве было зарегистрировано более пяти миллионов карт. В будущем этими картами смогут пользоваться не только врачи поликлиник и скорой помощи, но и работники столичных больниц.
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