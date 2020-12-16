Минтруд РФ внес в перечень причин инвалидности осложнения после коронавируса

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Министерство труда и социальной защиты РФ дополнило перечень причин инвалидности, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить пункт 23 "Порядка установления причин инвалидности..." подпунктом в следующего содержания: дополнительная запись вследствие развития осложнения перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу", – указано в документе.

Уточняется, что норма также распространяется на водителей автомобилей скорой медицинской помощи. Право на инвалидность появится у специалистов, работавших с людьми, у которых коронавирус подтвердился или есть подозрение на инфекцию.

Дополнительная запись может быть внесена, только если подтверждено, что медработник заболел коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что российские пациенты после выздоровления от COVID-19 часто сталкиваются с расстройствами нервной системы и проблемами с давлением.