Минтруд РФ внес в перечень причин инвалидности осложнения после коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Министерство труда и социальной защиты РФ дополнило перечень причин инвалидности, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить пункт 23 "Порядка установления причин инвалидности..." подпунктом в следующего содержания: дополнительная запись вследствие развития осложнения перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу", – указано в документе.
Уточняется, что норма также распространяется на водителей автомобилей скорой медицинской помощи. Право на инвалидность появится у специалистов, работавших с людьми, у которых коронавирус подтвердился или есть подозрение на инфекцию.
Дополнительная запись может быть внесена, только если подтверждено, что медработник заболел коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что российские пациенты после выздоровления от COVID-19 часто сталкиваются с расстройствами нервной системы и проблемами с давлением.
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