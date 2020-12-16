BIOCAD начала поставки "Спутник V" для вакцинации в России

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Биотехнологическая компания BIOCAD начала поставлять вакцину "Спутник V" для вакцинации в России, сообщили в пресс-службе организации.

"Еще в сентябре было принято решение о том, что "Спутник V" будет производиться на мощностях BIOCAD. Полноценное производство было развернуто в сжатые сроки. В проект инвестировано уже порядка 500 миллионов рублей, задействовано более 400 сотрудников", – рассказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

В декабре компания планирует выпустить миллион доз препарата. Далее предполагается наращивать объем до 3-4 миллионов доз в месяц.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.