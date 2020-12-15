В РФПИ опровергли сообщения о закупке КНДР вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не контактировал с представителями КНДР по вопросу закупки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ.
"Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины "Спутник V" и не заключали никаких контрактов", – заявил собеседник агентства.
Накануне японские СМИ заявили, что КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Сообщалось также, что первыми вакцинацию пройдут сотрудники госструктур.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на российскую вакцину от коронавируса может быть взрывной спрос за рубежом. Председатель кабмина подчеркнул, что вакцина в настоящее время является востребованным продуктом.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе.
Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины "Спутник V"
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