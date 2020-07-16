В Подмосковье каждый пятый тест на антитела показал иммунитет к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Каждый пятый прошедший тестирование на антитела к коронавирусу в Подмосковье обладает иммунитетом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на региональный Минздрав.

"На сегодняшний день в Подмосковье у 19,9% прошедших данное исследование обнаружено содержание антител к коронавирусу", – сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Руководитель ведомства подчеркнула, что ИФА-диагностика доступна всем жителям региона. Благодаря этому тестированию выявляется объем популяционного иммунитета.

За последнюю неделю в Московской области произвели порядка 40 тысяч исследований. Общее число тестов за два месяца равно 200 тысячам процедур.

Для ИФА-теста необходимо заранее записаться к врачу на портале госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30. Анализ выполняется бесплатно.

В Москве с 27 мая можно пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу. Результаты вносятся в медицинскую карту жителя города в течение 3 дней с момента исследования.

В России на данный момент суммарно провели более 24 миллионов тестов на COVID-19. На последние сутки пришлось 298 тысяч исследований.

