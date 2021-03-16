Врач назвала самую тяжелую форму склероза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рассеянный склероз является одним из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний, которое поражает молодых и здоровых людей. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор и руководитель Тюменского центра рассеянного склероза Стелла Сиверцева.

По ее словам, при этом заболевании клетки иммунной системы человека вызывают разрушение миелиновой оболочки отростков нейронов, что может привести к гибели нервных клеток. Таким образом, разные системы организма не получают сигналы из головного мозга. Кроме того, появляются симптомы болезни, например параличи, гипертонус мышц, непроизвольные движения конечностей. Первые признаки болезни обычно проявляются в подростковом возрасте, активное развитие патологии происходит примерно в 30 лет.

"Более 150 тысяч россиян имеют такой диагноз. Выделяют разные типы течения рассеянного склероза: ремиттирующий, первично-прогрессирующий, рецидивно-ремиттирующий, вторично-прогрессирующий. Они отличаются наличием и частотой ремиссии. Первый является самым легким. Обострения сменяются ремиссиями. Последний, напротив, считается самым тяжелым", – цитирует Сиверцеву News.ru.

Специалист отметила, что при короткой первой ремиссии вероятность прогрессирования болезни увеличивается. Медики смотрят, как пациент восстанавливается после проявления рассеянного склероза. Чем медленнее это происходит, тем больше шанс на переход во вторично-прогрессирующую стадию, заключила она.

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