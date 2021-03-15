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Общество

12:48

Врач рассказал, какие дети подвержены влиянию магнитных бурь

общество

Фото: Depositphotos/AndrewLozovyi

Недомогание из-за магнитных бурь могут почувствовать даже дети. Об этом рассказал врач-педиатр Григорий Шеянов.

По его словам, симптомы проявляются не у всех юных жителей. Так, к переменам погоды чувствительны дети с неврологической патологией, проявления которой зависят от неврологического статуса ребенка. Кроме того, у них могут появиться головные боли.

"Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым", – цитирует врача News.ru.

Кроме того, член ученого совета Института прикладной геофизики имени академика Федорова Вячеслав Буров отметил, что сильных магнитных бурь в марте жителям ожидать не нужно.

Ранее ученые предупредили о магнитных бурях в конце марта. По словам специалистов, бури относятся к категории слабых возмущений (G1). Они ожидаются 28, 29 и 30 марта.

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