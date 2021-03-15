Ученые предупредили о магнитных бурях в конце марта

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Магнитные бури ожидаются 28, 29 и 30 марта. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Уточняется, что бури относятся к категории слабых возмущений (G1).

Кроме того, магнитосфера будет возмущенной в период с 19 по 21 марта.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали три всплеска магнитной бури 3 марта. Одна из слабых магнитных бурь произошла до полуночи, вторая пришлась на время от 03:00 до 06:00 часов. Третий всплеск произошел в районе от 6 до 9 утра.