Ученые зафиксировали три всплеска магнитной бури

Фото: depositphotos/vampy1

В течение прошедшей ночи были зафиксированы два всплеска магнитных бурь. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

По информации ученых, одна из слабых магнитных бурь произошла до полуночи, вторая пришлась на время от 3 до 6 часов. Третий всплеск произошел в районе от 6 до 9 утра.

Предыдущий всплеск магнитной бури среднего уровня был был зафиксирован 1 марта. Специалисты уточнили, что в общепринятой классификации есть пять уровней силы магнитной бури – от G1 до G5. Слабые колебания, по словам экспертов, могут незначительно влиять на работу энергосистем или на пути миграции птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения.

