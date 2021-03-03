Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

10:42

Ученые зафиксировали три всплеска магнитной бури

наука

Фото: depositphotos/vampy1

В течение прошедшей ночи были зафиксированы два всплеска магнитных бурь. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

По информации ученых, одна из слабых магнитных бурь произошла до полуночи, вторая пришлась на время от 3 до 6 часов. Третий всплеск произошел в районе от 6 до 9 утра.

Предыдущий всплеск магнитной бури среднего уровня был был зафиксирован 1 марта. Специалисты уточнили, что в общепринятой классификации есть пять уровней силы магнитной бури – от G1 до G5. Слабые колебания, по словам экспертов, могут незначительно влиять на работу энергосистем или на пути миграции птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать