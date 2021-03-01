На Земле началась магнитная буря

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Ученые объявили о начале на Земле магнитной бури. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", – говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что в общепринятой классификации есть пять уровней силы магнитной бури – от G1 до G5. Слабые колебания, по словам экспертов, могут незначительно влиять на работу энергосистем или на пути миграции птиц и животных.

По прогнозам специалистов, в марте жители Земли могут испытать на себе последствия еще двух магнитных бурь. Они ожидаются 18 и 19 марта. Кроме того, еще несколько дней месяца магнитосфера Земли будет возбужденной.

