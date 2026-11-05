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05 ноября, 11:15

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Эксперт Баранова: реакция на чихание другого человека неуместна в формальной обстановке

Эксперт рассказала, когда нельзя желать здоровья при чихании

Фото: 123RF.com/starush

В формальной обстановке заострять внимание на чихании или кашле собеседника может быть неуместно. Об этом изданию "Абзац" заявила эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.

По ее словам, корректная реакция зависит от деталей ситуации. С точки зрения высокого этикета хорошим форматом взаимодействия всегда считалось игнорирование чужой оплошности. Баранова уточнила, что это касается и физиологии – чихания, икания или необходимости откашляться, если ситуация вышла из-под контроля.

В повседневном общении пожелать человеку здоровья не считается некультурным, но в формальной ситуации этого лучше избегать, пояснила эксперт.

Осторожность и проницательность нужны и в других неловких случаях. Если в ресторане упали приборы, слишком активное стремление помочь может смутить человека и "вогнать его в краску".

Кроме того, поправлять ошибку в речи или произношении собеседника допустимо лишь в ограниченных случаях, отметила собеседница издания. Это уместно, если ошибся ребенок: родитель таким образом выполняет воспитательную функцию. Также допустимо, если интервьюер готовит эксперта к беседе и хочет, чтобы выступление прошло успешно.

"Если у нас не очень близкая коммуникация, будет не очень вежливым поправлять собеседника", – подытожила Баранова.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что обращаться к незнакомым людям со словами "женщина", "девушка", а также "мужчина" и "молодой человек" нетактично. Поэтому в рамках этикета идеальным вариантом станет фраза "извините, пожалуйста" или "простите, пожалуйста".

Специалист по этикету рассказала, что уместно использовать в деловой переписке

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