Более 60 тыс подростков в России прошли вакцинацию от COVID-19

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Более 60 тысяч российских подростков прошли вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, наблюдения показывают, что подростки хорошо переносят вакцинацию.

31 января в медицинских учреждениях Москвы началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19. Сделать прививку могут дети от 12 до 17 лет, а записаться на процедуру можно онлайн или по телефону выбранной поликлиники.

Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

