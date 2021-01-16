Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

10:31

В Роспотребнадзоре рассказали о механизме защиты от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что снижение титров антител спустя несколько месяцев после перенесение заболевания коронавирусом не говорит об отсутствии защиты к инфекции у человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"При минимальном уровне гуморального иммунитета эффективно защищать может клеточный иммунитет благодаря памяти клеток", – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают изучать данный вопрос.

Ранее сообщалось, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется от трех до пяти месяцев.

Также директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что переболевшим коронавирусной инфекцией нужно делать прививки, однако, если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно.

В Москве коронавирус выявили у более чем 5,5 тыс человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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