Вакцинацию от COVID-19 могут включить в календарь прививок до конца года

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Законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок Госдума может рассмотреть до конца года. Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета по охране здоровья Федота Тумусова сообщает газета "Известия".

Парламентарий отметил, что с технической и юридической точек зрения документ готов к принятию во втором и третьем чтениях.

"Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим. Главная цель, которую он преследует, – определить порядок финансирования вакцинации", – сказал Тумусов.

Он отметил, что сейчас средства на прививочную кампанию выделяются из Резервного фонда правительства, после принятия законопроекта деньги будут поступать из федерального бюджета.

Согласно документу, вакцинация для некоторых граждан станет обязательной. Речь идет о медработниках, учителях и сотрудниках торговли. Для остальных прививка от COVID-19 останется добровольной.

Как рассказал газете зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комитет планирует рассмотреть данный законопроект в ноябре.

"О том, что его вновь хотят перенести, лично у меня такой информации нет. Фракции уже подготовили к нему свои поправки, – отметил он.

Проект о внесении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок был подготовлен в июне. Тогда совет Госдумы решил перенести рассмотрение документа на осеннюю сессию.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург положительно оценил возможность включения российской вакцины в национальный календарь прививок. По его мнению, это обязательно должно произойти, поскольку возбудитель вируса не исчезнет из человеческой популяции.