Попова рассказала, какие штаммы коронавируса есть в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На территории России в настоящий момент циркулируют несколько вариантов коронавирусной инфекции: европейский и из стран Азии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье, и у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее Попова рассказала о третьей вакцине от COVID-19. Речь шла о препарате, который был разработан центром имени Чумакова. По ее словам, центр имеет большой опыт в вакцинологии.

За последние сутки в России выявили еще 13 754 случая заболевания COVID-19. Всего в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса.