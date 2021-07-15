ЕР поставит задачу в Госдуме нового созыва реформирования психоневрологических диспансеров

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Партия "Единая Россия" в Госдуме нового созыва поставит задачу реформирования в РФ психоневрологических диспансеров, сообщил первый замруководителя ЕР в нижней палате парламента Андрей Исаев.

"Давайте на следующую пятилетку поставим перед собой задачу реформирования системы психоневрологических диспансеров", – цитирует чиновнка ТАСС.

Исаев предложил создать отдельную государственную программу помощи инвалидам с ментальными нарушениями, с нарушениями интеллекта, в том числе с аутизмом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству труда и социальной защиты и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства". Кроме того, она поручила Минстрою и Минфину рассмотреть возможность введения бездомных в очередь на социальный найм жилья.

Еще одно распоряжение касается обеспечения бездомных медицинской помощью, а также изменения размера госпошлины на оформление паспорта для таких лиц.