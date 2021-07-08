В России предложили расселять бездомных в общежития под наблюдением

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Основатель и директор центра помощи бездомным и людям в трудной ситуации "Дом друзей" Лана Журкина выступила с идеей помещать лиц, не имеющих определенного места жительства, в общежитие под присмотром. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, нужно тщательно проверять каждого бездомного, прежде чем предоставлять ему возможность получения жилья.
Журкина подчеркнула, что бездомные люди должны быть под присмотром соцработников до тех пор, пока не научатся жить самостоятельно.
"Хорошо бы это жилье делать по типу общежития, с комендантами и администраторами, возможно, соцработниками. Да, у тебя есть своя комната, но ты постоянно находишься под наблюдением", – рассказала она.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству труда и социальной защиты и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства". Данная мера поможет измерить целесообразность необходимых решений в области профилактики бездомности.
Кроме того, Голикова поручила Минстрою и Минфину рассмотреть возможность введения бездомных в очередь на социальный найм жилья. Еще одно распоряжение касается обеспечения бездомных медицинской помощью, а также изменения размера госпошлины на оформление паспорта для таких лиц.
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