Москва закупила более миллиона доз четырехвалентной вакцины от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депздрав закупил для столичных медучреждений более миллиона доз четырехвалентной вакцины против гриппа.
"Первые 300 тысяч доз четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри" холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" уже поставлены в столичные медучреждения, а в ближайшее время общий объем поставки будет увеличен до 1,2 миллиона доз", – говорится в сообщении пресс-службы Депздрава.
Отмечается, что препарат "Ультрикс Квадри" производится на научно-производственном комплексе "ФОРТ" в Рязанской области. Четырехвалентная вакцина эффективно защищает от гриппа и содержит дополнительный штамм вируса гриппа B, подчеркивается в сообщении Депздрава.
Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 30 миллионов россиян сделали прививки от гриппа. Это составляет 21,1% от численности населения РФ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа. Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.
Иммунолог-аллерголог рассказал, как противостоять гриппу и коронавирусу
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