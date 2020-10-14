Мурашко рассказал о приросте заболеваемости COVID-19

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Прирост заражения COVID-19 за текущую неделю вырос более чем на четверть процентов. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Заявление он сделал на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он подчеркнул, что рост составил около 10 случаев.

"Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения", – приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее министр сообщал, что к пандемии коронавируса российская инфекционная служба была готова не полностью.

Также он считает, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. Он призвал всех соблюдать правила предосторожности и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

По данным ВОЗ на 14 октября, в мире выявлено уже более 37,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,079 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

