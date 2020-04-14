Коронавирус нового типа может передаваться в радиусе 4 метров – Минздрав РФ

14:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Коронавирус нового типа может распространяться в радиусе четырех метров от зараженного человека. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
"Специалисты CDC провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, [вирус] может передаваться на четыре метра", – заявил специалист.
Брико уточнил, что вирус сохраняется в аэрозоли от 30 минут до 2-3 часов, а также до нескольких дней на различных предметах.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения объяснили, что прививка от туберкулеза не является панацеей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Данная вакцина не поможет против COVID-19, а ее массовое производство потенциально опасно.
14 апреля стало известно, что США передали России штамм коронавируса, необходимый для разработки вакцины. Его перевозили в термоконтейнере с хладоэлементами для поддержания нужной температуры.
В России за последние сутки в 51 регионе подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве. Всего по стране зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
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