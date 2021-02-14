Врачи разрешили планировать отпуск после второй прививки от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

После второй прививки от COVID-19 можно планировать отпуск, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

"Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни. После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении", – заявил врач.

Купаться в море и загорать, по словам Тяжельникова, также можно.

"Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно", – рассказал РИА Новости специалист Депздрава.

Что касается переболевших COVID-19, то, если человек выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может вести привычный образ жизни, в том числе ехать в отпуск, отметил Тяжельников.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, что новый всплеск заболеваний коронавирусом в России придется на весну. Он подчеркнул, что рост выявленных случаев может быть зафиксирован из-за сниженного иммунитета у населения на фоне весеннего авитаминоза. По его словам, в таком состоянии люди становятся более восприимчивы к вирусу.

