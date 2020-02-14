Белорусские ученые разработали препарат от глиобластомы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Белорусские медики и ученые разработали препарат от глиобластомы, передает портал "Мир 24".

Специалисты поясняют, что речь идет о препарате , над которым 30 лет трудились ученые и врачи в лабораториях Белорусского госуниверситета.

"Это первая в мире гидрогелевая терапевтическая система для локальной химиотерапии опухолей головного мозга высокой степени злокачественности", – указала заведующий лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ Татьяна Юркштович.

Она пояснила, что пропитанный химиопрепаратом гель наносят на место удаленной опухоли. Он растворяется в организме медленно, высвобождая темозоламид – вещество раковых клеток мозга.

Уполномоченное лицо по качеству предприятия-производителя Сергей Соломевич рассказал, что данный препарат крайне необходим в качестве дополнения к основному лечению. По его словам, он предназначен для поражения оставшихся раковых клеток, предотвращая рецидив опухоли.

Клинические испытания провели впервые в больнице скорой помощи в Минске. Врач-нейрохирург больницы скорой медпомощи Минска Дмитрий Веевник рассказал, что с помощью нового лекарства они смогли добиться увеличения продолжительности жизни до двух лет.

"Это хорошие результаты. Для обывателя, может, звучит не очень, но для хирургов это хорошо – зная, что этот путь небыстрый. Это медленно и тяжело, но мы идем вперед", – заключил врач.

Ранее были названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию. Оказалось, что к этому могут привести обычные перелеты на самолетах, поскольку стекла лайнеров пропускают до 47% лучей UVA, приводящих к преждевременному старению кожи.

Ученые заявляли также, что главной причиной возникновения онкологии является постоянное воспаление. По их словам, рак возникает из-за взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.

