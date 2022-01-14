В Роспотребнадзоре сообщили о способности тест-систем выявлять любой штамм коронавируса

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Все российские тест-системы способны выявлять любой штамм коронавируса. С таким заявлением выступила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"Тест-системы ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной", – объяснила она в интервью РИА Новости.

Черкашина подчеркнула, что различать штаммы "Омикрон" и "Дельта" необходимо, чтобы контролировать эпидемиологические процессы. Кроме того, дифференцирование помогает специалистам оценивать нагрузку на медицинские службы.

"Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд – для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до 5–10% заболевших в регионе", – сообщила эксперт.

Она добавила, что подобная работа проводится Роспотребнадзором с декабря 2021 года.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что доля заразившихся "Омикрон"-штаммом в России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом. По ее словам, сейчас уже ярко выражено доминирование нового варианта коронавируса.

Всего за последние сутки в России подтвердили 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 975 из них болезнь проходила без клинических проявлений.