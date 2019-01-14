ЗОЖ помогает избежать случайных мутаций в генах – Минздрав

Главный внештатный генетик Минздрава Сергей Куцев рассказал, что здоровый образ жизни поможет избежать случайных генетических мутаций.
"Например, в большинстве случаев хромосомных болезней мутации возникают спорадически. Так, синдром Дауна обусловлен в 97% случаев нерасхождением хромосомы 21 в процессе мейоза – созревания половых клеток. Известно, что фолиевая кислота, продукты, обогащенные фолиевая кислотой, здоровый образ жизни уменьшает вероятность появления такой аномалии", – приводит слова Куцева Агентство "Москва".
При этом когда речь идет о наследуемых заболеваниях, образ жизни не играет роли – риск появления потомства с патологией остается постоянным в зависимости от типа заболевания.
По данным исследования РИА Новости, больше всего сторонников здорового образа жизни проживает на юге России – в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Ингушетии. Хуже всего дела обстоят на севере и на Дальнем Востоке – в конце списка расположились Еврейская автономная область, Камчатка, Магаданская область, Забайкалье и Амурская область. Рейтинг составлялся на основе показателей потребления алкоголя и табачных изделий, распространенности наркомании, а также занятий спортом и условий труда.
По статистике Минздрава, в 2017 году число россиян, страдающих ожирением, достигло двух миллионов. Больше всего подвержены лишнему весу подростки.
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