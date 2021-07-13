Врач рассказал, что аномальная жара не влияет на самочувствие после вакцинации

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Жаркая погода не является противопоказанием к вакцинации, поскольку она не влияет на самочувствие после прививки. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"В жаркое время года человек, который вакцинируется, должен следовать тем же самым правилам, что и любой другой. Мы отмечаем, что нежелательных явлений после вакцинации не так много, такие же, как и в обычный период: небольшое повышение температуры", – отметил специалист.

Ранее главный врач столичной поликлиники № 220 Владимир Терещенко заявил, что вакцинацию от коронавируса не следует откладывать из-за жары, поскольку в такую погоду COVID-19 переносится гораздо тяжелее.

Знойная погода способствует усилению нагрузки на организм, а также нередко вызывает резкое обострение имеющихся хронических заболеваний. Помимо этого, жара опасна для людей с ослабленным после лечения острых заболеваний иммунитетом, что свойственно для пожилых людей.

Также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что в жаркую погоду осложнения могут быть фатальными для пациентов с COVID-19, в особенности это касается пожилых.

