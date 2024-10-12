Минздрав РФ разработал проект программы гарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

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Минздрав России разработал проект постановления о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках программы, в частности, планируется охватить лечением свыше 33 тысяч больных с вирусным гепатитом С для минимизации рисков распространения заболевания. Также увеличат объемы помощи в дневном стационаре для онкобольных на 18%, в круглосуточном – на 12,7%.

Помимо этого, объемы медицинской помощи будут увеличены по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста. Предполагается, что комплексное обследование пройдут свыше 19 милллионов человек. Также предусмотрено более 103 тысяч случаев экстракорпорального оплодотворения, что на 13% больше, чем в этом году.

Программа подразумевает в том числе расширение возможности применения технологий искусственного интеллекта при принятии врачебных решений во время выполнения флюорографии, рентгенографии, маммографии, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.

В августе Минздрав РФ расширил программу профилактических медосмотров, включив в нее исследование на гепатит C. Данный приказ будет действовать до 1 июля 2027 года.

Кроме того, министерство утвердило новый порядок оказания первой помощи пострадавшим. В ведомстве составили перечень состояний, при которых медики могут приступить к ней.