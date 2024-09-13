Минздрав подготовил порядок передачи МВД данных о психбольных

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Российский Минздрав подготовил проекты приказов, которые изменят порядок диспансерного наблюдения за пациентами, которые страдают хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями заболевания. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Также министерство придумало порядок взаимодействия с МВД и обмена информацией о таких лицах. Изменения связаны с тем, что приказы Минздрава и МВД приняты более 25 лет назад, уточняют в пресс-службе.



Ведомство дополнит приказ от 2021 года и даст право медицинским организациям сообщать органам внутренних дел о поступлении пациента с психическим расстройством, которому суд назначил принудительное лечение. Также по запросу полицейских врачи смогут раскрывать врачебную тайну без разрешения пациента. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года



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