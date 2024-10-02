Минздрав разработал правила визитов священнослужителей к пациентам в медучреждениях

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Минздрав разработал правила посещения пациентов в медицинских организациях священнослужителями. Проект приказа опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

Священнослужителям будет предоставлена возможность посещать пациентов в больницах и в отделениях интенсивной терапии и реанимации для проведения религиозных обрядов и церемоний.

При этом священнослужителю необходимо предъявить документ, который подтверждает его принадлежность к религиозной организации. Управления больниц и поликлиник назначат сотрудника, ответственного за организацию подобных посещений.

Визит будет осуществляться по запросу пациента, его представителей или родственников. Разрешение на встречу даст руководитель, дежурный врач или ответственное лицо медучреждения.

Ограничения распространяются на посещение пациентов в инфекционных боксированных отделениях, а также на время карантина в медицинских учреждениях. Проект подразумевает запрет на нахождение более двух священнослужителей у одного пациента одновременно и на создание препятствий для оказания медицинской помощи.

Кроме того, Минздрав рекомендовал медицинским организациям выделить помещение для посещения пациентов священнослужителями.

Ранее ведомство подготовило проект приказа, в рамках которого планируется включение консультации психолога в стандарт медицинской помощи беременным. В документе подчеркивается, что утверждение данного проекта приказа не потребует дополнительных затрат федерального бюджета, а также отмены иных нормативных правовых актов РФ.