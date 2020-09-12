AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

18:36
Фото: ТАСС/DAN HIMBRECHTS/EPA
Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса. Ранее они были приостановлены из-за заболевания одного из волонтеров.
"После получения подтверждения от управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в Британии возобновили испытание вакцины от коронавируса AZD1222", – заявили в компании.
Ранее заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской больницы № 52 Москвы Сергей Царенко предположил, что испытания британской вакцины от коронавируса могли быть приостановлены из-за внезапного заболевания COVID-19 кого-то из добровольцев.
В августе британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca получила разрешение от Минздрава на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата от коронавируса.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Испытания вакцины AstraZeneca от COVID-19 приостановлены в России
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