"Спутник V" играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации в мире – генсек ООН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" играет значимую роль в решении проблемы вакцинации в мире. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Мы считаем, что "Спутник V" – это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации", – приводит слова Гутерриша РИА Новости.

Он отметил, что в ООН приветствовали бы признание ВОЗ российского препарата, уточнив, что уведомлен о начале этого процесса.

Также генеральный секретарь выразил признательность России за предоставленную сотрудникам ООН возможность вакцинироваться "Спутником V".

Российский препарат против коронавируса "Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. В ходе исследований удалось выяснить, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet.