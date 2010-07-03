Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:00

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

медицина общество

Фото: depositphotos/zurijeta

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, в этом вопросе не существует единого подхода, поскольку реакция детского организма на повышение температуры может быть абсолютно разной. Большинство врачей считает, что температуру нужно сбивать в том случае, если она выше 38,5 градуса.

Если у ребенка есть отклонения в состоянии здоровья, то сбивать температуру лучше при более низких показателях. Снижать температуру нужно при эпилепсии или других судорожных состояниях, а также если у ребенка есть хронические заболевания. Особенно это касается заболеваний сердца или легких.

Лучше всего сбивают температуру жаропонижающие средства. "Прием жаропонижающих средств может быстро снизить температуру. Существует ряд охлаждающих методов для снижения температуры, например использование грелки со льдом. Их можно использовать в дополнение к медикаментозным способам", – заключил Шеянов.

Ранее в Минздраве посоветовали не принимать жаропонижающие препараты при простудных заболеваниях, если температура ниже 38,5 градуса, так как лихорадка помогает организму выздоравливать.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика