Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

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Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, в этом вопросе не существует единого подхода, поскольку реакция детского организма на повышение температуры может быть абсолютно разной. Большинство врачей считает, что температуру нужно сбивать в том случае, если она выше 38,5 градуса.

Если у ребенка есть отклонения в состоянии здоровья, то сбивать температуру лучше при более низких показателях. Снижать температуру нужно при эпилепсии или других судорожных состояниях, а также если у ребенка есть хронические заболевания. Особенно это касается заболеваний сердца или легких.

Лучше всего сбивают температуру жаропонижающие средства. "Прием жаропонижающих средств может быстро снизить температуру. Существует ряд охлаждающих методов для снижения температуры, например использование грелки со льдом. Их можно использовать в дополнение к медикаментозным способам", – заключил Шеянов.

Ранее в Минздраве посоветовали не принимать жаропонижающие препараты при простудных заболеваниях, если температура ниже 38,5 градуса, так как лихорадка помогает организму выздоравливать.

