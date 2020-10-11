Инфекционист назвал тесты на антитела к COVID-19 пустой тратой денег

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сдача теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей, – пустая трата денег.

"Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", – заявил Жемчугов в интервью сайту "Комосомольская правда".

Жемчугов объяснил, что сейчас в мире существуют десятки тест-систем, что создает путаницу, поскольку среди таких систем встречаются не откалиброванные по специфичности: например, коронавирусов существует 43 разновидности, поэтому тест на антитела вполне может дать ошибочный результат и среагировать не на SARS-CoV-2, а на похожий.

По словам инфекциониста, наличие антител не освобождает переболевших от необходимости соблюдать масочный режим. Кроме того, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19, добавил Жемчугов.

"С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит поставить не раньше чем через год. Кроме того, тестирование на антитела нужно, скажем, экономистам, поскольку по количеству иммунных людей можно спрогнозировать, когда случится спад эпидемии", – отметил Жемчугов.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов выразил мнение, что иммунитет к инфекции у переболевших сохраняется примерно полгода. В течение 3–4 месяцев у пациентов происходит снижение числа антител. При этом через 5–6 месяцев организм полностью перестает отвечать на коронавирусный антиген, считает ученый. По его словам, те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь могут заразиться COVID-19.

В Москве создан запас средств индивидуальной защиты на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.

