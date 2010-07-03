Названы основные причины вызова скорой помощи в России

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 2018 году скорую помощь в России чаще всего вызывали из-за внезапных заболеваний или резкого ухудшения состояния. Таковы причины 31,5 миллиона вызовов, выяснили специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве. С текстом их исследования ознакомился RT.
На втором месте среди главных причин вызова скорой – травмы и отравления (3,8 миллиона случаев). Еще 3,6 миллиона раз машины экстренной помощи выезжали, года пациентам требовалась медицинская эвакуация. Причиной более 550 тысяч выездов скорой в прошлом году стали роды и патологии беременности. По данным Минздрава, всего за год бригады скорой помощи совершили 43,9 миллиона выездов.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в автомобилях скорой умерли 6,8 тысячи человек, что почти на 24% превышает показатели 2009 года (5,5 тысячи человек). В Минздраве пояснили, что теперь скорая помощь добирается до пациентов гораздо быстрее. Из-за этого, подчеркнули в ведомстве, если раньше пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии умирали до приезда врачей, то сейчас выездная бригада, как правило, успевает начать оказание помощи.
В начале июля на международном конгрессе Urban Health Московского урбанистического форума Сергей Собянин рассказал, что в Москве врачи скорой помощи приезжают к пациенту быстрее, чем в других городах мира, Среднее время прибытия бригады к пациенту составляет около восьми минут. На эвакуацию пациента от дома до больницы московским медикам требуется примерно 50 минут, тогда как, например, в Париже это занимает около 1,5 часа. По словам мэра, все процессы приема и обработки вызовов полностью автоматизированы. Каждая бригада оснащена планшетными компьютерами, подключенными к системе ЕМИАС. Уже по пути к пациенту врачи могут ознакомиться с данными электронной карты пациента.
"Москва в цифрах": работа скорой помощи
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