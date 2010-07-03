Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

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В автомобилях скорой помощи в 2018 году в РФ скончались 6,8 тысячи человек. Этот показатель на 24 процента выше, чем в 2009 году (5,5 тысячи).

В Минздраве это объясняют тем, что кареты скорой помощи стали быстрее доезжать до пациентов. "Если раньше пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии умирали до приезда выездной бригады, то сейчас выездная бригада успевает начать оказание помощи. Однако часть пациентов все же умирает на этапе медицинской эвакуации", – цитирует RT представителя пресс-службы ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По ее словам, за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения в стране составила почти 150 тысяч человек.

Среднее время от момента вызова до приезда скорой в Москве составляет 12,1 минуты. А по времени прибытия к месту ДТП московская скорая демонстрирует результаты на уровне крупнейших столиц мира: среднее время приезда не превышает восьми минут. В работу станций скорой помощи также активно внедряют современные информационные технологии и средства коммуникации. Все бригады оснащены планшетами. Прямо с места вызова врач может передать данные электрокардиограммы на кардиопульт станции для расшифровки. Это позволяет намного быстрее установить диагноз в случае инфаркта. Планшет может работать и как навигатор, помогая водителю найти оптимальный маршрут.

