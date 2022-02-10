Франция игнорирует предложения России по взаимному признанию вакцин от COVID-19 – посол РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россия неоднократно предлагала Франции пойти на взаимное признание вакцин от коронавируса, однако до сих пор по этому поводу никаких соглашений заключено не было. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
"Мы на протяжении всего этого времени предлагали французским коллегам пойти на <...> взаимное признание прививок, тогда бы это сняло остроту проблемы. <...> Такое впечатление, что нас не хотят слышать, потому что эти предложения выдвигались практически на всех уровнях", – сказал дипломат.
Он напомнил, что делегация от французского Института Пастера была одной из первых, приехавших в Россию после создания вакцины "Спутник V". Позже в своем отчете она положительно отзывалась о российском препарате, однако этот документ не получил никакого дальнейшего развития.
"Я не знаю, что здесь (в вопросе признания вакцины. – Прим. ред.) больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика", – заключил Мешков.
Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что процесс экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе идет непросто, однако ее допуск на европейский рынок все же возможен. До этого ЕМА попросило у России дополнительную документацию по вакцине "Спутник V" для продолжения обзора по признанию препарата.
Между тем, по словам представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, несмотря на отсутствие признания российской вакцины, люди, привитые ей или ее бустерным вариантом, могут получить европейский COVID-сертификат.
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